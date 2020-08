Tipps 18.08.2020

Visuelles Branding in Social Media

Die visuelle Darstellung von Brands in von Usern erstellten Social-Media-Inhalten spiegelt das Image einer Marke wieder.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der University of Colorado. Die Forscher empfehlen Marketern, genau auf visuelle Repräsentation sozialer Medien zu achten, um die ehrliche Meinung von Konsumenten zu erfahren.



'Brand-Bilder, die Anwender auf Social Media erstellen, unterscheiden sich deutlich von den Produktbildern, die sich auf den Websites von Anbietern finden. Inhalte in sozialen Medien zeigen die Interaktion zwischen Brands und Kunden. Sie zeigen auch, welche Erfahrungen Konsumenten mit Produkten machen und welche Gefühle sie ihnen gegenüber hegen', erklärt Studienleiterin Liu Liu.



Das Forschungsteam hat ein eigenes Untersuchungsmodell für die Studie namens 'BrandImageNet' erstellt. Das Tool konzentriert sich nur auf die visuelle Darstellung von Brands. Es achtet beispielsweise darauf, ob eine Marke als glamourös oder als eher derb gezeigt wird. Mit dem Modell haben die Forscher das Marketing und die visuelle Social-Media-Darstellung von 56 US-Brands aus den Bereichen Mode und Getränke untersucht. Außerdem haben sie Umfragen zum Image dieser Marken analysiert.



Dabei zeigte sich eine starke Verbindung zwischen der Darstellung von Marken durch Social-Media-Nutzer und ihrem Ruf bei Konsumenten. Den Forschern zufolge müssen Marketer auf visuelle Elemente in sozialen Medien achten. Idealerweise stimmen die von Usern erstellten Inhalte möglichst genau mit der eigenen Werbung überein.

