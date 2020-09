Aktuelles 24.09.2020

Facebook will Urheberrechte per Registrierung

Eigentlich sind Bildwerke geschützt, doch im Internet wird das Urheberrecht oft mit Füßen getreten. Facebook möchte die Beweislast und Arbeit des Findens von Verstößen nun auf die Urheber abladen.

Statt das Urheberrecht zu schützen und effiziente Möglichkeiten der Verfolgung von Verstößen zu bieten, will Facebook den umgekehrten Weg gehen. Man bürdet den Urhebern auf, ihre Bilder bei Facebook registrieren zu müssen, um, in den Genuss eines Schutzes zu kommen.



Social-Media-Riese Facebook testet mit dem 'Rights Manager' ein Tool, das Usern mehr Kontrolle über die Urheberrechte an ihren Bildern gibt. Durch die Anwendung sollen Nutzer genau sehen können, wie ihre Fotos auf Facebook und der Tochterplattform Instagram verwendet werden. Sie können auch entscheiden, wer ihre Werke benutzen darf.



'Es ist für Urheber generell sehr schwer, im Internet ihre Werke zu schützen. Deswegen ist die Möglichkeit wichtig, den Überblick über die Verwendung von Bildern zu behalten und sie notfalls zu blockieren. Auch wenn Rechteinhaber ihre Bilder selbst öffentlich im Social Web veröffentlichen, behalten sie immer noch alle Rechte daran. Vor allem die Lizenz zur kommerziellen Nutzung muss einzeln vergeben werden. Das ist besonders für professionelle Fotografen wichtig', erklärt Rechtsanwalt Alexander Cizek gegenüber pressetext. Urheber müssen auf Rights Manager ihre Bilder als CSV-Datei hochladen und ihre Metadaten angeben. Dann können sie festlegen, wo Lizenzrechte nötig sind. Das Tool überwacht daraufhin, wo auf Facebook und Instagram die Bilder auftauchen. Die Rechteinhaber können dann entscheiden, ob Facebook ihre Bilder entfernen soll oder nicht. Sie können die Verwendung ihrer Werke auch in bestimmten Regionen blockieren.



Momentan testet Facebook den Rights Manager noch mit einigen ausgewählten Partnern. Vor allem auf Instagram kann das Tool einen starken Effekt haben, weil auf der Plattform oft mehrere Accounts das gleiche Bild teilen. Auch Memes können davon besonders betroffen sein, weil dabei oft das gleiche Bild mit leichten Änderungen neu verwendet wird.



Dass eine Registrierung von eigenen Bildern zum Schutz vor Entwendung die Lösung sein kann, ist unwahrscheinlich. Urheber müssten ihre Werke auf allen Plattformen registrieren, wollen sie überall für eine kontrollierte Nutzung sicherstellen, wenn sich dieser Weg durchsetzt. Für die Plattformen wäre es hingegen toll, künftig nicht mehr selbst aktiv werden zu müssen, so lange nicht ein Urheber mitspielt. Mit dem Urheberrecht ist das auch nicht zu vereinbaren - auch ohne Anmeldung ist ein Werk jedenfalls geschützt.

pte/red

