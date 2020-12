Tipps 29.12.2020

Hochzeiten und Events 2021 Prognosen zum Jahreswechsel sind beliebt, heuer sind die Prognosen am Jahresanfang aber für ganze Branchen wirklich überlebenswichtig. Hier wären Annahmen für Hochzeitem und andere Events. 2020 war kein gutes Jahr für die Eventbranche und all jene rund um Hochzeiten. Es war nicht viel möglich und in der Zeit, die uns der Virus gegeben hat, war die Planung kaum machbar. Das könnte sich 2021 ändern, die Erfahrung mit der Pandemie sowie die Medizin werden uns 2021 Erleichterung und Planbarkeit bringen. Zumindest zu einem gewissen grad.



Die Schätzungen gehen auseinander, aber zumindest kann man abschätzen, dass der Sommer wieder Corona-frei sein wird. Zwischen Juni und September die Hochzeit zu planen wird recht sicher zu machbaren Terminen führen. Dass Fotografen und Videografen da schnell ausgebucht sind, ist mit der Tatsache, dass Brautpaare und Planer sich sehr kurzfristig entscheiden wollen, allerdings nicht vereinbar - jetzt zu buchen schafft Tatsachen, sowohl was Termin als auch Preis betrifft. Letzterer könnte explodieren, wenn die kurze Zeit und die endliche Anzahl an Dienstleistern auf große Nachholeffekte und Buchungen trifft.



Wer etwas mutiger ist, kann schon im Mai beginnen mit der Terminwahl. Schließlich wird die Impfung Risikogruppen schützen und Erleichterung bringen - mit etwas Glück sind Events dann bereits wieder möglich. Zumindest im kleineren Kreis, was die Anforderungen an die Dienstleister hinter der Kamera wieder steigert, denn auch der Rest wird Erinnerungen von der Hochzeit sehen wollen. Analog gilt die Aussage natürlich für alle Arten von Events und Veranstaltungen.



Und danach? Greift die Impfung und Medizin, wird nach dem Sommer Corona zu einem kleineren Problem mutieren. Es wird da sein, aber es wird nicht mehr zu Lockdown und Verboten führen. Im nächsten Winter zu planen hat gute Chancen auf Erfolg. Die neue Realität ist dann das, was uns bleiben wird - mehr Digitalisierung und Virtualisierung ist nun Standard, aber Events aller Art werden dann wieder an der Tagesordnung stehen. Spätestens dann werden wir uns diese Prognose aber wieder ansehen und im Rückblick kontrollieren, wie treffsicher wir gelegen haben... Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Hochzeit #Event #Fotograf #Videograf #Corona #Prognose #Planung





