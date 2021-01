Tipps 24.01.2021

Farben speichern

Mit einem Farben-Scanner, den man handlich mitnehmen und mit dem Smartphone kombiniert als Speicher nutzen kann, werden die Farben der Welt am Computer nutzbar.

Von Kalibriergeräten kennt man die kleinen Sensoren, die Farben erkennen können. Darum ist es auch kein Wunder, dass einer der Hersteller solcher Geräte nun ein handliches Farblesgerät auf den Markt gebracht hat. Das funktioniert mit Knopfbatterien ortsunabhängig, beinhaltet eine LED zur kontrollierten Beleuchtung und einen Sensor, der die reflektierte Farbe aufnimmt. Es braucht ca. einen halben Zentimeter flächig von der Farbe, um sie aufnehmen zu können.



Farben scannen: Datacolor Color Reader



Die so erkannte Farbe wird an das Smartphone und die dortige App (Android, iOS) geschickt. Das Programm kann dann passende weitere Farben finden, Farbcodes ermitteln und viel mehr. Auf jeden Fall erhält man mit dem Scanner recht genaue Informationen über Farben, die man am Computer weiterverwenden kann. Eine Anwendung in der Fotografie ist die Abstimmung von Echtfarben mit jenen aus der Bildbearbeitung, etwa bei Mode oder Produktbildern mitunter besonders kritisch. Neben einem Weissabgleich kann man so konkret auch einzelne Farben im Bild mit den Messwerten vergleichen, die im Bild korrekt dargestellt werden müssen.



Statt mit Kalibrierpaletten zu arbeiten ergibt sich mit dem Farbmesser eine andere Möglichkeit, Farben exakt zu ermitteln und trotz vielleicht verfremdender Bildbearbeitung am Ende dann doch wieder vollkommen korrekt abbilden zu können. Die Anwendungen sind aber noch vielfältiger, denn das Finden passender Accessoires zu einer Farbe, das Ermitteln von passenden Hintergründen und viel mehr ist über die gescannte Palette am Smartphone ganz einfach zu machen. Dabei ist der Scanner günstiger als so manche Palette alleine ist - ein Wunder, dass solche Geräte nicht schon viel verbreiteter sind.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Farbe #Scanner #Sensor #Kalibrierung







Auch interessant!

Monitor kalibrieren - ohne Hardware

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Monitor in der richtigen Helligkeit darstellt, den Kontrast korrekt wählt ...



Perfekte Farben für Digitalfotos!

Ein neues, witziges Accessoire für Digitalfotografen: Eine Farbkarte und die passende Software sorgen für...