Tipps 13.11.2021

Kostenlos große Dateien mit Datenschutz senden

Wer Fotos und Videos per eMail senden will, merkt schnell die Grenzen dieser Kommunikation. eMail ist nur für kleine Dateien gedacht, doch wie kann man große Dateien sicher senden?

Die üblichen Dienste, die heute für größere Dateien verwendet werden, sind neben den Cloud-Speichern (Dropbox, OneDrive etc.) vor allem wetransfer.com und wesendit.com. Mit Servern in den USA und Limits von 2 GB pro Sendung sind diese jedoch nicht immer erste Wahl.



Swiss Transfer





In der Schweiz gibt es aber einen Dienstleister, der auch einen eMail-Sendeserver bietet. Gesicherte gratis Transfers bis zu 50 GB pro Sendung, Datehschutz und Standort in Europa und einigen Besonderheiten wie der Integration in die Browser ist er besser ausgestattet als Wetranswer oder Wesendit, also zumindest einen Blick wert!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Link #Tipp #eMail #Dateien #Transfer #Foto #Video







Auch interessant!

Große Dateien schicken mit send

Firefox send, das neue Werkzeug zum versenden von großen Dateien, schickt verschlüsselte große Datenmenge...



Gratis große Dateien senden

Yousendit wurde hightail und drängt zum Kauf, wetransfer will Sie in den Plus-Modus versetzen und andere ...



Große Dateien gratis senden

Immer noch ein Thema: Wie schickt man im Internet große Dateien? Bis zu 2 GB sendet ein freundlicher Dien...