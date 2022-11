Aktuelles 03.11.2022

Google Lens auf allen Plattformen Google hat seine Bilderkennungstechnologie Lens auch auf seiner Homepage integriert. Es hilft, Urheber von Fotos und ähnliches Material aufzustöbern. Das nützliche Feature, das es Nutzern erlaubt, Bilder hochzuladen und das Internet nach gleichem oder ähnlichem Material zu durchsuchen, stand bislang lediglich auf mobilen Endgeräten zur Verfügung und ist nun erstmals auch auf dem Desktop angelangt. Erkennbar ist es durch ein kleines Kamerasymbol, das in der Google-Suchzeile gleich direkt neben dem Mikrofon positioniert ist.



'Es kommt nicht oft vor, dass sich die Google-Homepage ändert. Aber heute hat sie das getan', erklärt Rajan Patel, Vice President im Bereich Engineering beim Suchmaschinenanbieter, in einem aktuellen Twitter-Posting. Man sei stets darum bemüht, die Möglichkeiten für Suchanfragen zu erweitern und auch die Antworten, die man darauf erhält, zu verbessern. 'Jetzt kann man auch sehr einfach visuell nach etwas fragen, direkt vom Desktop aus', betont der Google-Mitarbeiter.



Bis zum jetzigen Zeitpunkt war Lens ausschließlich auf die mobile Nutzung beschränkt. Das Feature, das schon 2017 zum ersten Mal exklusiv auf den hauseigenen Pixel-Handys von Google das Licht der Welt erblickte, wurde später auch auf andere Android-Smartphones ausgeweitet. Dort wurde es sowohl als eigenständige App als auch als Teil der Google-App angeboten. Danach folgten mobile Versionen für iOs und den Chrome-Browser.



Bei Google Lens werden Informationen aus visuellen Daten extrahiert und verarbeitet, um automatisch zu erkennen, was der Nutzer sich gerade ansieht. 'Nach der Analyse von Lens hast du dann viele praktische Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel Texte kopieren oder übersetzen, Pflanzen und Tiere bestimmen, Orte oder Speisekarten ansehen, Produkte entdecken oder ähnlich aussehende Bilder finden', so die Beschreibung auf der Projekt-Website.



Die Funktionsweise ist recht einfach: Klickt der User auf das Kamerasymbol in der Google-Suchleiste, wird Lens aktiviert. Per Drag-&-Drop oder Dateibrowser können Fotos hochgeladen werden. Die Algorithmen von Lens analysieren das Bild und suchen gleiche oder ähnliche Bilder im Netz. Hierbei können zudem Texte im Bild ausgelesen werden, um sie herauszukopieren oder direkt zu übersetzen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Google #Foto #Suche #Suchmaschine





