Passfotos für Behörden Elektronische Übermittlung an die Behörden in Österreich wird endlich Realität, per 'eBild' können Forografen die Bilder direkt für die Kunden einmelden. Registrierte Fotografen, die das Passbildgütesiegel haben, können sich für das eBild-Service melden und Fotos von Kunden direkt einmelden. Statt mit gedruckten Passbildern zu den behörden zu gehen sind dann die Bilder dort bereits digital in höherer Qualität (ohne Scan in 300dpi, also 413x531 Pixel im Passbildformat) auf Vorrat vorhanden und brauchen nur noch ausgewählt zu werden.



Die Identifikation läuft dabei anonym über einen ID-Code, den der Fotograf bei der Übermittlung erhält und dem Kunden aushändigt. Der Code erlaubt dem Kunden am Amt das Foto auszuwählen. Ein Foto bleibt zumindest 6 Monate vorrätig und kann auch mehrfach abgerufen werden, solange der Besitzer den Code hat. Der Code wird als Strichcode übermittelt.



Für die Nutzung des Systems muss der Fotograf Gebühren zahlen, im Vergleich mit den Ausdrucken wird es keinen Kostenvorteil geben. Allerdings kann man den Code beliebig nutzen, braucht also nicht immer neue Foto-Drucke oder Passbilder, wenn man mehrere Einsatzzwecke in 6 Monaten hat. Foto: Photology1971/Adobe Stock Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Passfoto #digital #Österreich #Fotograf





Passbild als Bewerbungsfoto?

Das eine bekommt man für ca. 20 Euro schon, das andere wird rund um die 100 Euro kosten.



eCard braucht ein Passfoto

Wer ab 1.1.2020 eine gültige eCard der Sozialversicherung erhalten will, braucht ein Foto darauf.



